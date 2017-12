Lars comemora vitória e patrocínio Lars Grael, medalhista olímpico e atual secretário Nacional de Esportes, conquistou hoje sua primeira vitória na classe Star durante a Semana Petrobrás de Vela, evento que definiu a nova formação da Equipe Olímpica Permanente de Vela do Brasil de 2002. O evento, que ocorreu no Lago Paranoá, foi encerrado hoje e contou com o apoio da Petrobrás, que fechou um contrato com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e investirá, até 2004, R$ 3,5 milhões em esportes náuticos (vela, surf, remo e canoagem). Lars, que sofreu um acidente de barco em setembro de 1998 e perdeu a perna direita, se considera um vitorioso. "Me sinto vitorioso por poder voltar a participar de uma pré-olímpica, onde tive a oportunidade de competir contra e até mesmo superar ícones da vela Brasileira", disse. "Hoje é um dia de muita emoção para mim." "Hoje a vela está sendo tratada com mais seriedade e pela primeira vez tem um patrocinador permanente. É um trabalho que trará apoio e condições para que as confederações façam projetos com equipes permanentes olímpicas", disse Grael, referindo-se ao patrocínio da estatal. A equipe de Vela será composta por 30 atletas e 20 barcos. Segundo ele, esse patrocínio dará aos atletas melhores condições de treino, acompanhamento técnico, médico, psicológico e bases apropriadas para treinamento. A Semana Petrobrás de Vela definiu as equipes que disputarão os Jogos Pan-Americanos de 2003 e as Olimpíadas de 2004.