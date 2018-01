Lars Grael volta ao terno e gravata Dos bons ventos em mar aberto ao clima seco de Brasília e, agora, para a umidade de São Paulo; das formas modernas dos edifícios, para um prédio histórico, estilo rococó, no centro da capital. Lars Grael deixou o cargo de secretário nacional do Esporte do governo FHC mas neste início de ano rapidamente também já teve de colocar de lado os planos de brigar por uma vaga à Olimpíada de Atenas/2004, para aceitar um outro grande desafio: dirigir a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer do governo Geraldo Alckmin. O velejador botou terno e gravata de novo. Leia mais no Jornal da Tarde