Lars leva Manifesto do Esporte a Brasília "Foi um dia histórico para o esporte", na definição de Lars Grael, o secretário estadual de Juventude, Esporte e Lazer, que hoje esteve em Brasília, como presidente da Comissão Nacional de Atletas, em visita ao Congresso, trabalhando pela lei de incentivo fiscal específica para o esporte, nos moldes da Lei Rouanet, da cultura. "Tínhamos uma reunião da comissão, que tem 21 membros. E aproveitamos para uma audiência com o ministro Agnelo Queiroz, do Esporte, e também para visitarmos a Câmara dos Deputados e o Senado. Procuramos mostrar aos parlamentares que é importante ver o lado da lei do incentivo, pinçar essa parte do Estatuto do Esporte, para lhe dar prioriade. E fiquei empolgadíssimo, porque fomos muito bem recebidos." Lars lembra que a Lei Agnelo-Piva, que repassa verba das loterias do País ao Comitê Olímpico Brasileiro, ao Paraolímpico e, por conseqüência, às Confederações Esportivas Nacionais foi um passo muito importante, mas é preciso pensar diretamente em atletas e clubes, em competições, que poderiam ser incrementadas com maior interesse por parte das empresas. "Todos nós, atletas, assinamos um documento para levá-lo ao ministro Agnelo e depois tivemos uma audiência pública na Câmara dos Deputados, chamada pelo deputado Deley (PV-RJ) e presidida pela deputada Raquel Teixeira (PSDB-GO). O Manifesto do Esporte foi muito bem recebido e vários parlamentares se pronunciaram, como Carlos Melles (PFL-MG), Gilmar Machado (PT-MG) e Lindenberh Farias (PT-RJ), que chegou inclusive a defender o regime de urgência. Afinal, temos Olimpíada no ano que vem em Atenas, os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro em 2007 e duas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, pré-candidatas à Olimpíada/2012." O secretário ainda contou que os atletas tiveram audiência com o deputado João Paulo Cunha (PT-SP), presidente do Congresso, que se comprometeu a trabalhar com o assunto como prioridade, para entrar em votação já em agosto. Também foi interrompida a sessão do Senado, onde manifestaram apoio os senadores Paulo Paim (PT-RS) e José Sarney (PMDB-AP). "Fomos muito bem recebidos por todos", comentou ainda Lars Grael, que esteve acompanhado de Ana Moser, Aurélio Miguel, Marcelo Vido, Marcus Vinícius, Bernard Rajzman, todos ex-atletas, dentre os 21 da Comissão nacional, além de Roberto Dinamite. "A lei específica de incentivo fiscal ao esporte é uma reivindicação de anos. São sete projetos de lei em andamento, mas agora conseguimos que os parlamentares vissem a importância do regime de urgência. Não entramos no mérito de como a lei será proposta, se estudadas novamente esses sete projetos, se pinçada a parte do Estatuto do Esporte, mas conseguimos gerar interesse no Congresso, mostrar a importância desse incentivo", assinalou Lars Grael, que amanhã ainda falará no Congresso para a Comissão Especial de Juventude da Câmara dos Deputados.