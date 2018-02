Las Palmas fica no empate com o Athletic Bilbao e permanece na degola do Espanhol

O Las Palmas ficou no empate sem gols com o Athletic Bilbao nesta sexta-feira, fora de casa, e permaneceu na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. O time visitante foi a 18 pontos, mas continua na 18ª colocação na tabela. A equipe anfitriã segue na parte intermediária, com 28 pontos, em 13º lugar.

O duelo abriu a 23ª rodada da competição, que neste sábado terá como destaque o Real Madrid contra a Real Sociedad, no estádio Santiago Bernabéu. O time de Cristiano Ronaldo faz um péssimo início de temporada e ocupa apenas o quarto lugar na tabela com 39 pontos.

Quem não tem do que reclamar é o Barcelona, que jogará somente no domingo, contra o Getafe, em casa. A equipe de Messi lidera com folga na tabela. Soma 58 pontos, contra 49 do Atlético de Madrid, o segundo colocado e que visitará o lanterna Málaga no sábado.