Las Vegas promove a luta de US$ 1 bilhão O duelo de US$ 1 bilhão. Essa pode ser uma boa definição para a luta em que o americano Floyd Mayweather tentará acabar com a invencibilidade do britânico Rick Hatton, sábado, em Las Vegas. O duelo entre a técnica e esquiva de Mayweather contra a força e determinação de Hatton é apontado para ser o melhor dos últimos anos . E, claro, o interesse é grande. Todos os ingressos foram vendidos em setembro. O canal HBO, como fez na luta Mayweather x Oscar De La Hoya, em maio, produziu série especial de sete capítulos, contando a preparação dos pugilistas. O sistema pay-per-view aguarda venda recorde e as salas de circuito fechado nos hotéis Mandalay Bay, The Mirage, Treasure Island, New York, Luxor, Monte Carlo e Excalibur estão lotadas, apesar do preço individual de US$ 50,00. Todo o faturamento, incluindo a movimentação dos cassinos - só no MGM calcula-se que US$ 300 milhões serão deixados nas mesas de jogo durante o fim de semana por causa da luta - pode atingir US$ 1 bilhão. Em maio, Mayweather venceu a luta mais milionária da história. Ao bater De La Hoya por pontos, embolsou US$ 15 milhões. Seu rival ganhou US$ 30 milhões e o pay-per-view vendeu 2,4 milhões de assinaturas. Números que serão superados.