Laszlo Cseh bate recorde mundial dos 400m medley

Cseh nadou a distância, nesta sexta-feira, em 3min57s27, melhorando a sua marca anterior, que era de 3min59s33, registrado há dois anos, em Debrecen, na Hungria.

Este foi a quarta quebra de recorde mundial registrada no Campeonato Europeu de Piscina Curta, que começou a ser disputado na quinta-feira e se encerrará no domingo.

O evento em Istambul é um dos últimos antes do completo banimento dos maiôs de poliuretano e neoprene, que ajudam no desempenho dos nadadores e facilitaram a quebra de dezenas de recordes. Apenas no Mundial de Esportes Aquáticos, realizado neste ano em Roma, foram registradas 43 novas marcas.