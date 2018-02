Laszlo Cseh, de novo o mais veloz

Um dia após quebrar o recorde mundial de Thiago Pereira em piscina curta nos 200 m medley, o húngaro Laszlo Cseh repetiu, ontem, o feito nos 400 m medley, no Europeu de Natação, em Debrecen, Hungria. Cseh superou sua própria marca na prova, com o tempo de 3min59s33. É o primeiro atleta a nadar a distância abaixo dos 4 minutos, em piscina de 25 m. Cseh será um dos rivais de Thiago Pereira na Olimpíada de Pequim, no ano que vem, em piscina de 50 m. No Mundial de Melbourne, Cseh foi quinto nos 400 m medley, vencido pelo campeão olímpico Michael Phelps. Na quinta-feira, Cseh anotou 1min52s99 nos 200 m medley para superar o recorde que Thiago havia obtido no dia 18 de novembro, em Berlim (ALE), numa etapa da Copa do Mundo (1min53s14). "O Laszlo, assim como o Ryan Lochte, são grandes rivais, mas o Michael Phelps ainda é o cara, o grande nome a ser batido. A receita? Treinar e treinar", diz Thiago. Ontem, no Open de Natação, no Pinheiros, Thiago Pereira ficou em segundo (53s23) n os 100 m borboleta. A distância foi vencida por Kaio Márcio, em 52s84, dois centésimos abaixo do índice olímpico, mesmo já tendo vaga para Pequim. Fernando Silva completou o pódio (53s45). RECORDE Gabriela Silva estabeleceu novo recorde sul-americano nos 100 m borboleta com 1min00s47, batendo uma marca que era de Daniene Dias (1min00s48). César Cielo, em um duelo com Nicholas Santos, bateu o recorde do torneio nos 50 m livre (22s48). Nicholas fez 22s73.