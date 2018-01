Latasha Jenkins é pega no doping pelo uso de esteróides A atleta norte-americana Latasha Jenkins, que no Mundial de Atletismo de 2001 foi medalha de prata nos 200 metros, foi pega no exame antidoping pelo uso do esteróide anabólico nandrolona, num exame realizado em julho deste ano. Ela é mais uma atleta treinada por Trevor Graham que é pega pelo uso de substâncias proibidas. Graham, que está sendo investigado pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF), era o técnico do norte-americano Justin Gatlin (recordista mundial dos 100 metros com 9s77, ao lado do jamaicano Asafa Powell), que foi pego no doping pelo uso de anabolizantes. Outros dois atletas campeões que foram treinados por Graham e pegos em exames foram Tim Montgomery e Marion Jones. Jenkins, de 28 anos, começou a ser treinada por Graham em 2004. Antes de tomar qualquer decisão, a IAAF realizará a contraprova na atleta. Caso o novo exame também dê positivo, Jenkis pode ser suspensa por 2 anos.