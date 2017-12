Laudo da morte de judoca sai em 15 dias O laudo da autópsia realizada no corpo da judoca mineira Sara Ribeiro Azaline Máximo, que poderá explicar a morte misteriosa da atleta de 22 anos, deverá ser divulgado dentro de dez ou 15 dias, segundo informou, nesta quinta-feira, o gerente de Medicina do Minas Tênis Clube, Carlos Antônio Ferreira Pereira. Segundo ele, o resultado incluirá exames toxicológicos realizados pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte. Normalmente, os laudos são divulgados em 30 dias. ?Mas eles prometeram liberar isso em 10, 15 dias, se não houver nenhuma outra complicação?. Sara foi encontrada morta pela mãe na última terça-feira, em sua residência, em Belo Horizonte. Segundo relato de familiares, antes de dormir ela disse que teria de ficar até tarde fazendo um trabalho para a faculdade de Direito. Foi encontrada falecida na cama, por volta das 13h30. Pereira afirmou que é possível concluir, pelo aspecto do corpo, que ela havia falecido cerca de meia hora antes. ?Não tinha rigidez?. Ele reafirmou que a causa do falecimento ainda é um mistério. ?Foi um caso de morte súbita, de causa indeterminada até então. Para nós é uma surpresa e é motivo também de curiosidade. Estamos aguardando o resultado da autópsia para ver se nos dá algum tipo de informação?. O médico, porém, destacou que considera praticamente descartada a hipótese de doping ou consumo de drogas. ?Nós a conhecíamos e sabemos que provavelmente não existe nenhum tipo de uso de droga, de anabolizante, de nada disso. Ela era uma atleta tranqüila, muito ciente das suas responsabilidades, muito competitiva. Uma menina ótima?. Repouso - Pereira observou que Sara faleceu quando estava em repouso e não durante uma atividade física. ?Já tinha se passado quase 16 ou 18 horas depois da atividade física dela, que foi uma atividade de treino regular, sem muito esforço. Ela treinou a última vez na segunda feira, por volta das 19h?. O gerente de Medicina do Minas, que é cardiologista, salientou que recentemente participou de um congresso no qual a questão da morte súbita no esporte foi muito discutida. ?Nós temos um percentual de morte súbita e muitas vezes ela fica sem explicação?. Ele reiterou que a judoca era acompanhada no clube desde os 15 anos de idade, se submetendo aos protocolos de exames - muitos e rigorosos -, que, garante, seguem as diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina Desportiva. ?Ela nunca apresentou qualquer alteração nos exames dela. Inclusive, fiz a revisão de tudo dela. Todos os exames normais, sem alteração nenhuma?, ressaltou. ?Cardiologicamente, os exames foram todos normais, clinicamente e ortopedicamente. Ela teve nesses anos aí lesões ortopédicas usuais de todo o atleta, mas nada preocupante?. Conduta - Pereira disse também que o caso não demandará alteração na programação e nos procedimentos médicos do clube. ?A área de medicina esportiva do clube já existe há 26 anos. O Minas já tem desfibrilador em suas quatro unidades há 16 anos. Nós fazemos tudo que é de praxe. Então, a nossa conduta continua sendo a mesma?. Sara namorava Luciano Correa, meio-pesado que no último Mundial conquistou a medalha de bronze para o Brasil. A jovem judoca mineira sagrou-se vice-campeão brasileira na categoria meio-médio em 2004.