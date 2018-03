Laura Azevedo ameaça abandonar a natação Após resultado positivo em controle antidoping, a nadadora Laura Azevedo, de 21 anos, recebeu hoje uma notícia que a deixou ainda mais "desnorteada": ao contrário do que acreditava, o medicamento usado para inibir o ciclo menstrual não foi o responsável pela presença dos anabolizantes metiltestosterona, estanozolol e nortestosterona em sua urina, como afirmara no dia anterior. A mãe de Laura, Margarete, fez críticas ao presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Coaracy Nunes, que a desaconselhou a solicitar a contraprova, "porque o resultado será o mesmo". Disse que a filha é ?limpa?. O dirigente se defendeu, afirmando estar prestando a Laura o apoio necessário. Drogas e medalhas - "Meu técnico, Michael Lohberg, se informou com o fabricante do remédio e no setor de doping americano. Seria impossível o medicamento provocar o doping", disse Laura, por telefone, de Coral Springs (EUA), onde treina e cursa fisioterapia. Lohberg, o técnico alemão que treinava Fernando Scherer, o Xuxa, causou um enorme mal-estar para a delegação brasileira na Olimpíada de Sydney, em 2000, ao declarar à imprensa que "sem drogas não há medalhas". Segundo Laura, por causa das substâncias detectadas, médicos americanos perguntaram a Lohberg se ela estaria "musculosa" e fazendo seus melhores tempos. A nadadora frisou estar vivendo um momento oposto, perdeu peso e as marcas não estão boas: em dezembro, fez 1min01s68 nos 100 metros, borboleta. No início de maio, no Troféu Brasil, quando foi realizado o exame, marcou 1min02s93. O caso de Laura será julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva da CBDA. A punição determinada pela Federação Internacional de Natação é de quatro anos de suspensão. Suspensa preventivamente, Laura foi cortada da equipe de revezamento 4 x 100 m, medley, no Mundial de Barcelona e no Pan-Americano de São Domingos. Será substituída por Ivi Monteiro.