Laura Azevedo é pega no anti-doping A nadadora Laura Azevedo, de 21 anos, foi suspensa preventivamente pelo Comitê Olímpico Brasileiro, depois de ter dado positivo seu exame anti-doping, realizado no último Troféu Brasil de Natação. Foram encontradas as substâncias metiltestosterona, estanozolol e nortestosterona, todas anabolizantes. Na próxima semana, a Federação Internacional de Natação (Fina) definirá a punição à atleta, porém, a pena aplicada para o uso das substâncias é de quatro anos de suspensão. Laura, que treina e estuda nos Estados Unidos e estava classificada no estilo borboleta para o Mundial de Esportes Aquáticos de Barcelona, em julho, e para os Jogos Pan-Americanos, em agosto, no estilo borboleta nos 4x100m medley. A atleta tem o prazo de três semanas para realizar o exame de contra-prova.