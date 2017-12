Lazaroni assina contrato com Trabzonspor, da Turquia O ex-treinador da seleção brasileira, Sebastião Lazaroni, assinou nesta sexta-feira um contrato com a equipe turca Trabzonspor para as próximas três temporadas, com opção de mais uma. "Acho que conseguiremos grandes feitos", disse o técnico, que dirigiu o Brasil na Copa de 1990, realizada na Itália. "Posso prometer muito trabalho e que lutaremos por todas as competições de que viemos a participar". O Trabzonspor terminou a recente liga turca na quarta colocação, atrás de Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas. Com isso, vai disputar a Copa da Uefa na próxima temporada. Além de dirigir a equipe brasileira, que foi eliminada pela Argentina nas oitavas-de-final da Copa da Itália, Lazaroni foi o treinador da Jamaica em 2004. Teve também passagem por diversas equipes brasileiras e dirigiu times da Itália, Arábia Saudita, México, China, Japão e Kuwait. Na Turquia, o carioca dirigiu o Fenerbahce na temporada 1996-97.