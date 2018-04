Lazio avança após final emocionante

O time de Roma segurava o triunfo por 1 a 0, gol de Alvarez, até os 47 minutos da etapa final, quando Vidal empatou. Também nos acréscimos, Floccari - que havia entrado no lugar do apagado Klose - fez o segundo. No minuto seguinte, Marchisio perdeu uma chance incrível, na pequena área, desperdiçando o gol que daria a vaga à Juventus.

O outro finalista será conhecido dia 17 de abril, quando Inter e Roma se enfrentarão em Milão - a Roma fez 2 a 1 no primeiro jogo.

Hernanes sofreu uma forte pancada na cabeça em uma dividida aos 17 minutos do segundo tempo e foi substituído por Lulic. Embora tenha sido imobilizado, o jogador saiu de campo consciente e movimentando as mãos. O ex-são paulino, que teve atuação discreta, foi convocado por Felipão para o amistoso contra a Inglaterra, dia 6 de fevereiro, em Wembley.

As duas equipes, que ocupam o alto da tabela do Campeonato Italiano - a Juve é líder e a Lazio, a terceira - mostraram nos cinco minutos finais tudo o que não haviam feito na partida: velocidade, criatividade e acerto nos passes. Apesar de escalar Hernanes e Mauri desde o início (os dois haviam sido poupados na derrota para o Chievo), a Lazio criava pouco e explorava apenas o jogo aéreo. Acuada, a Juventus explorava os contra-ataques.

O jogo se arrastou, com poucas chances, até que Ledesma fez belo cruzamento para Alvaro Gonzales mergulhar e abrir o placar aos 7 da etapa final. A Juventus só encontrou forças para atacar depois da entrada de Pirlo, recuperado de uma lesão muscular, mas não conseguiu confirmar o favoritismo.