Lazio vence Sampdoria e chega no Chievo na classificação Com dois gols de Massimo Oddo, aos 25 minutos e aos 45 minutos do segundo tempo, este de pênalti, a Lazio derrotou a Sampdoria por 2 a 0 e chegou aos 45 pontos, empatado com o Chievo, que ficou no 2 a 2 contra o Ascoli, disputando a sexta e a sétima colocações do Campeonato Italiano. O desempate está sendo decidido no saldo de gols, e o Chievo leva vantagem de 7 a 2. Os líderes da Série A jogaram no sábado, e caiu para oito pontos a vantagem da Juventus para o Milan a sete rodadas do final da competição. Os resultados da 31.ª rodada: Sábado Juventus 1x1 Roma Milan 3x1 Fiorentina Parma 1x0 Inter Domingo Ascoli 2x2 Chievo Cagliari 0x2 Reggina Empoli 2x1 Livorno Lazio 2x0 Sampdoria Messina 1x1 Udinese Palermo 1x0 Treviso Siena 1x2 Lecce