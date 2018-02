Leandrinho não brilha em vitória dos Suns O Phoenix Suns vem se destacando na temporada da NBA por alcançar vitórias com mais de 100 pontos. No sábado à noite, o time não conseguiu repetir a façanha, apesar de ter vencido. Com Leandrinho apagado (anotou só 6 pontos em 26 minutos na quadra), a equipe fez 94 a 88 nos Los Angeles Clippers.