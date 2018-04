Leandro Amaral reclama da renovação Leandro Amaral estava proibido de dar entrevistas pela diretoria vascaína. Ontem, quebrou o silêncio. "Não me agrada a maneira como foi feita a renovação. Se realmente eles exerceram a cláusula, não estou feliz." O clube teria usado uma cláusula que permitia a extensão automática do compromisso. O atacante já recebeu propostas do Botafogo e do Kashima Antlers.