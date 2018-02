Leandro Amaral vai à Justiça contra o clube Irritado com a diretoria do Vasco, que renovou automaticamente seu contrato sem consultá-lo, Leandro Amaral entrou na Justiça para se desvincular do clube. O atacante tem propostas de times do exterior, além de Fluminense e Botafogo. A ação corre na 66ª Vara de Trabalho do Rio de Janeiro. Eurico Miranda promete falar hoje a respeito da polêmica.