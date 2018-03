Leandro e Sandra vencem no triatlo Com disputa acirrada, tanto no masculino quanto no feminino, o Brasil dominou o pódio do Vila Velha ITU International Triathlon 2003, disputado em Vila Velha, Espírito Santo. Entre os homens a vitória foi de Leandro Macedo, que ganhou com apenas um segundo de vantagem sobre Juraci Moreira. Em terceiro ficou o australiano Norbert Domnik. Entre as mulheres, o primeiro lugar foi de Sandra Soldan, que protagonizou duelo com Mariana Ohata e Carla Moreno. Para Leandro, Sandra, Mariana e Carla, a competição disputada em distância olímpica (1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida) foi bom preparativo para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos. A prova valeu pontos para os rankings brasileiro e mundial, que definem os representantes de cada País na Olimpíada de Atenas.