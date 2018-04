Leandro Guilheiro fará duas cirurgias O judoca Leandro Guilheiro, medalha de bronze nos Jogos de Atenas, irá sofrer duas cirurgias no próximo dia 21, no hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. As intervenções serão no pulso esquerdo e no quadril, locais que ele contundiu antes mesmo da Olimpíada. "Acredito que este é o melhor momento para dar uma parada e cuidar destas lesões. Após as cirurgias, vou manter o treinamento físico e acho que em um mês estarei 100% recuperado na parte técnica", disse Leandro, que chegou a operar o púbis em 2001. As lesões no pulso e no quadril foram detectadas em janeiro deste ano. Mas, como já estava com a classificação para a Olimpíada garantida, Leandro decidiu adiar as cirurgias. A aposta deu certo e ele voltou de Atenas com a medalha de bronze. "É uma decisão muito importante fazer estas cirurgias, pois futuramente este problema, que ainda é pequeno, pode se tornar sério. Se demorasse muito, eu corria o risco de futuramente sofrer uma artrose, o que poderia dificultar os meus planos de ir aos Jogos de Pequim", revelou Leandro.