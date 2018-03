Leandro Guilheiro leva bronze na Super Copa do Mundo de Judô

O Brasil conquistou uma medalha no primeiro dia de disputa da Super Copa do Mundo de Judô em Moscou, nesta sexta-feira, na Rússia. O responsável pelo pódio brasileiro foi Leandro Guilheiro, que foi bronze na categoria até 73kg. Medalhista de bronze na Olimpíada de Atenas, em 2004, Leandro Guilheiro enfrentou cinco lutas nesta sexta-feira em Moscou, tendo perdido apenas nas semifinais, diante do japonês Masahiko Otsuka. De qualquer maneira, ele conseguiu repetir o terceiro lugar obtido na Super Copa do Mundo de Hamburgo, em fevereiro. Além de Leandro Guilheiro, o Brasil teve outros cinco judocas em ação nesta sexta-feira. Ketleyn Quadros (até 57kg) e Sarah Menezes (até 48kg) terminaram na quinta posição, enquanto Érika Miranda (até 52kg) ficou em sétimo e Denílson Lourenço (até 60kg) foi o nono colocado. Já Danielli Yuri (até 63kg) acabou eliminada logo na primeira luta. O Brasil, no entanto, está desfalcado de seus dois principais judocas nesta etapa da Super Copa do Mundo: João Derly e Tiago Camilo. Os dois deveriam lutar em Moscou, mas foram poupados na última hora pela comissão técnica da seleção brasileira, porque ainda se recuperam de contusão. Neste sábado, mais quatro judocas brasileiros lutam em Moscou: Eduardo Santos (até 90kg), Mayra Aguiar (até 70kg), Luciano Correa (até 100kg) e Priscila Marques (acima de 78kg). Já no domingo, acontecerá a disputa por equipes.