Leandro Macedo tenta bi no Fast Triatlo Leandro Macedo tenta neste domingo, a partir das 9 h30, na Ponta da Praia, em Santos, a conquista do bicampeonato no Mundialito de Fast Triatlo. A competição contará com atletas do Canadá, Estados Unidos, Argentina, África do Sul e Japão e terá transmissão da Rede Globo.