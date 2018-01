Leão admite interesse na contratação de Lima Antes do embarque do Palmeiras para a Venezuela, no começo da tarde desta segunda-feira, o técnico Leão admitiu o interesse na contratação do atacante Lima, ex-Atlético Paranaense e atualmente no Al Ittihad, da Arábia Saudita. Ele seria o ?camisa 9? que o clube procura desde o começo do ano. ?É um bom jogador. Gosto dele. O problema é que ainda não tivemos um contato formal com o clube dele. Só falamos com empresários?, explicou Leão. ?Por enquanto, é só especulação?, revelou o gerente de futebol do clube, Ilton José da Costa. Leão também fez uma confissão: teme as viagens de avião. ?Tenho medo, sim. Acho que isso vai acabar encurtando a minha carreira. Minha profissão faz com que eu tenha de voar muito. Não é prazer. É profissão?, admitiu o treinador.