Leão barra Dagoberto e prega elenco 'europeu' A bola fora cantada por Emerson Leão ainda nos vestiários do Morumbi, sábado, logo depois do fim do jejum de vitórias do time. Ali, o técnico já dava indícios de que Dagoberto, aos poucos, seria tirado do time. E hoje, de fato, o atacante não será titular.