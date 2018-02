Leão deve fechar hoje com o time da Baixada Emerson Leão deve ser anunciado hoje como o substituto de Vanderlei Luxemburgo no Santos. As primeiras conversas foram realizadas há mais de uma semana e até os salários já estariam acertados. Leão viajou para os Emirados Árabes na segunda-feira, a convite de um clube que pretendia contratá-lo. Mas o treinador já estava decidido a ficar no Brasil. ''''Vou ver como é lá porque insistiram e me deram a passagem. Mas não estou interessado em voltar a trabalhar no exterior'''', disse o técnico, que deve desembarcar hoje em São Paulo e em seguida fechar com o Santos. Leão foi campeão brasileiro em 2002 com o time da Vila.