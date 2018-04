Leão: 'Fizemos um segundo tempo primoroso'

"Nossa equipe fez um segundo tempo primoroso. Erramos nos dez primeiros minutos do jogo, nossa marcação estava errada, mas corrigimos."

Para o técnico, a virada só não aconteceu por falta de sorte. "Fomos para cima, fizemos o que todo mundo deseja, aparecemos frente a frente com o goleiro e criamos as chances. Você olhava para a arquibancada e só via gente rezando. A superioridade foi inegável, não tem como esconder", insistiu Leão.

A opinião do treinador, no entanto, não foi a mesma de Marlos. O meia saiu de campo chateado depois de mais um tropeço. "Time que quer ganhar tem que se dedicar mais para conseguir as vitórias."

Leão optou por deixar Dagoberto no banco e não o colocar em campo. A decisão do treinador provocou reclamações do agente do atacante.

"A ordem de ele não jogar na Arena partiu de cima para baixo... Podem perguntar para o JJ (presidente do São Paulo)... A decisão de não levar eles nos outros jogos foi assim", escreveu Marcos Malaquias em sua página no Twitter.