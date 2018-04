Leão ganha pontos com a diretoria

"No fim do campeonato vamos sentar e colocar nossas avaliações na mesa, eu, o Juvenal e o Adalberto Batista. E é evidente que também vamos levar em conta a vontade do treinador, de ficar ou não conosco", falou o dirigente do departamento de futebol do clube, citando o presidente e seu diretor de futebol.

E, segundo o próprio vice, essa tal avaliação do que vem ocorrendo depois da chegada de Leão é positiva. A diretoria tem gostado de ver como o técnico tem se relacionado com o elenco e tratado de questões com potencial espinhoso, como a iminente saída de Dagoberto para o Inter.

O diretor afirmou também que o elenco deve passar por algumas modificações. "É uma coisa até natural. Mas não pretendemos fazer nenhuma grande revolução, pois acreditamos ter um bom grupo de atletas."

SÃO PAULO. JOÃO FILIPE DEVE DESFALCAR TIME DE NOVO AMANHÃ