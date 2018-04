Leão insiste em falar grosso com jogadores

Na reapresentação do São Paulo depois de dois dias de folga, Emerson Leão reuniu os jogadores ontem e falou grosso: mostrou os problemas do time, pediu empenho nas últimas rodadas do Brasileirão e garantiu que não vai jogar a toalha. "O normal de uma grande equipe como o São Paulo é ganhar cinco partidas seguidas. Estou sendo realista, não otimista. Vencer cinco partidas não é desespero, é certeza de que é possível", disse.

O treinador não quer, inclusive, fazer um planejamento antecipado para o próximo ano. Ele foi contratado em regime de urgência, apenas para o fim da temporada, e sabe que os resultados podem mantê-lo no cargo. Mas prefere colocar o pé no presente e tenta fazer isso com os jogadores. "O ano que vem fica para o ano que vem. Temos possibilidade de em cinco jogos conseguir o que não conseguimos no ano e precisamos nos concentrar nas partidas que faltam."

Leão garantiu que dará ênfase ao trabalho defensivo durante a semana. "Fizemos uma correção com palavras e agora faremos com imagens das partidas."