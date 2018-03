Leão sai e torcida organizada festeja

Leão não é mais o técnico do Santos. Ele não resistiu a pressões e aos recentes resultados decepcionantes e deixou a Vila Belmiro. O treinador disse que ontem chegou a acordo com o presidente Marcelo Teixeira, durante um almoço no Hotel Recanto dos Alvinegros, anexo ao Centro de Treinamento Rei Pelé, e que não houve pagamento de multa rescisória. Leão assumiu em 15 de dezembro, em substituição a Vanderlei Luxemburgo. Em cinco meses e 12 dias, comandou o time em 32 jogos. Foram 16 vitórias, cinco empates e 11 derrotas; 51 gols marcados e 38 sofridos, aproveitamento de 52,2%. ''Quando se chega a um acordo, não tem lado que tomou a iniciativa. Ninguém me tirou e nem me segurou'', disse Leão, que saiu sem se despedir dos jogadores. ''Não houve tempo'', justificou. Durante a entrevista coletiva, ouviu a algazarra promovida do outro lado do muro pela Torcida Jovem, com grande queima de fogos. Ao cruzar pela última vez o portão do CT Rei Pelé, teve uma surpresa desagradável: duas pedras acertaram a porta esquerda de sua Mercedes Benz preta. ''O que a inveja faz'', lamentou o técnico, antes de chegar ao carro. Ao ver o estrago (afundamento da lataria), demonstrou irritação. ''Vou voltar para o estacionamento (do CT Rei Pelé) e o Santos terá de pagar isso aí.'' O almoço de ontem com o presidente Teixeira pôs ponto final na difícil relação que teve com a torcida em sua terceira passagem pelo clube. Por ter disparado contra o antecessor Luxemburgo, logo que assumiu, dando a idéia de que estava recebendo uma terra arrasada, comprou briga com a principal organizada do clube. No dia seguinte à derrota por 2 a 0 diante da Portuguesa, na estréia do time no Campeonato Paulista, os muros do Centro de Treinamento amanheceram pichados: pediam que o zagueiro Betão fosse mandado embora e Leão, demitido. A derrota para o Rio Preto, no dia 17 de fevereiro, por pouco não custou o emprego ao treinador. O diretor de futebol Luiz Antônio Ruas Capella tentou contratar um técnico de ponta. Ouviu o não de Abel Braga e de Cuca, entre outros, e acabou acertando com Vágner Mancini, que só não assumiu porque o time ganhou o jogo seguinte, contra o Guarani. ''Deixo a torcida do carnaval satisfeita'', foi uma das frases ditas por Leão na despedida, referindo-se à ajuda que a organizada recebe de Luxemburgo para realizar seu desfile de carnaval. Mas sua saída mudou também o ambiente entre os jogadores. Muitos nem se preocupavam em esconder o contentamento. ''Essa foi, sem dúvida, a minha passagem mais difícil pelo Santos'', contou Leão. Como pretende encerrar a carreira de técnico aos 60 anos de idade, em 2010, não acredita que haverá tempo para uma quarta vez. A torcida voltou a xingar Leão depois do jogo contra o América, do México, na semana passada, e contra o Cruzeiro, no domingo.''Não vou tolerar mais provocações'', avisou. ''Ouvi de um dirigente importante que, devido à situação financeira muito difícil, o Santos não vai contratar ninguém. Saio no momento certo. Meu sucessor pega o time no começo do Campeonato Brasileiro.'' OS NÚMEROS DE LEÃO 16 vitórias foram conquistadas por Leão no comando do Santos 5 empates foram registrados desde 15 de dezembro 11 derrotas aconteceram na 3.ª passagem do treinador pela Vila Belmiro 52,2% de aproveitamento foi o desempenho de Leão à frente do time santista