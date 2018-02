LeBron James atinge 9.000 pontos, marco histórico na NBA LeBron James tornou-se na segunda-feira o mais jovem jogador da NBA a marcar 9.000 pontos na carreira, na vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Milwaukee Bucks, após duas prorrogações, por 104 x 99. James, 22 anos, anotou 31 pontos na partida, totalizando agora 9.028. Kobe Bryant, dos Los Angeles Lakers, era um ano e meio mais velho quando alcançou a marca. "É um feito", declarou James a jornalistas. "É o (resultado do) duro trabalho individual que fiz durante o verão. Isso se traduz no que eu faço agora na quadra durante a temporada. É um crédito para mim e para os caras com quem me preparo fora da temporada." Zydrunas Ilgauskas marcou os seis primeiros pontos do Cavaliers na segunda prorrogação, selando o placar. No total, ele registrou 24 pontos e 11 rebotes. "Estávamos nos concentrando demais no LeBron e esquecemos do Zydrunas, e ele arremessou bem a bola", disse Andrew Bogut, do Bucks, a jornalistas. O destaque do time de Milwaukee foi Michael Redd, com 22 pontos. Veja a seguir os outros resultados da rodada: Phoenix Suns 100 x 95 San Antonio Spurs Dallas Mavericks 111 x 108 Orlando Magic Indiana Pacers 119 x 92 New York Knicks Golden State Warriors 125 x 117 Memphis Grizzles Miami Heat 91 x 87 Minnesota Timberwolves Atlanta Hawks 116 x 111 Utah Jazz.