LeBron James comanda vitória dos Cavaliers sobre os Mavericks

LeBron James marcou 24 pontos e liderou a vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Dallas Mavericks por 88 a 81, na madrugada desta sexta-feira (horário de Brasília), pela NBA. Foi um jogo muito disputado, que marcou a primeira vitória do time de Cleveland em Dallas nos últimos sete anos. "Sei que posso levar mais pancada do que qualquer um na quadra esta noite", disse James, que só na primeira metade do jogo teve 10 lances livres. "Se eles vierem para cima da gente com faltas duras, vou devolver." Zydrunas Ilgauskas foi o outro destaque do time, com 18 pontos e 11 rebotes. Larry Hughes anotou 17 pontos. A pontaria, aliás, esteve fraca em ambos os lados. Pelo time de Dallas, o cestinha Dirk Nowitzki (19 pontos e 20 rebotes) acertou apenas seis de 17 arremessos da quadra. Josh Howard também fez 19 pontos. No último quarto, os Mavericks reduziu sua desvantagem de 13 para um ponto, mas não conseguiu passar à frente. Veja os outros resultados da rodada: Boston Celtics 104 x 96 Seattle SuperSonics Phoenix Suns 108 x 88 Los Angeles Clippers