LeBron James supera Kobe Bryant, e Cavaliers vencem Lakers LeBron James marcou 33 pontos e superou Kobe Bryant no último minuto do jogo em que o Cleveland Cavaliers venceu em casa, na quinta-feira, contra o Los Angeles Lakers por um placar de 94 a 90. James marcou quatro pontos consecutivos a fim de colocar os Cavaliers à frente com 92 a 90, faltando 1 minuto e 44 segundos para acabar o jogo. Depois disso, voltou sua atenção para Bryant, parceiro dele na seleção All-Star da NBA. O jogador do Cleveland venceu a disputa, já que Bryant errou os três arremessos que faria a seguir, incluindo um da linha dos três pontos a 4 segundos do final do jogo e que poderia ter dado a vantagem a sua equipe. "Eu sabia que ele iria para o tudo ou nada", afirmou James a repórteres. "Eu torci para que o arremesso não caísse. O arremesso parecia certeiro quando me virei e parecia que a bola entraria na cesta." Daniel Gibson, que tinha marcado até então 15 pontos para o Cleveland, selou a vitória com dois arremessos livres realizados a 3 segundos do final da partida. "O técnico reclamou com a gente por causa da nossa defesa, e encontramos uma forma de bloquear as jogadas deles na última parte do jogo. E conseguimos uma importante vitória", afirmou James, que, além dos pontos, conseguiu dez rebotes e fez cinco assistências, tendo acertado 12 de seus 29 arremessos. Bryant terminou o jogo com 21 pontos e acertou 8 de seus 22 arremessos. O jogador converteu apenas dois pontos no último quarto, durante o qual os Lakers marcaram 12 pontos contra 21. "O fato é que não conseguimos acertar os arremessos no final", afirmou o jogador. "Não marcamos nos últimos 3 minutos e meio a 4 minutos. E não se consegue vencer uma partida quando não se pontua no final do jogo." Anderson Varejão converteu 11 pontos e fez 15 rebotes na vitória dos Cavaliers sobre o Lakers em Cleveland, pela quarta vez consecutiva.