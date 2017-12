Leila acerta com equipe de Brasília Leila, musa do vôlei, acertou nesta sexta-feira com a Força Olímpica de Brasília, que disputará a Superliga a partir de 6 de dezembro. A atacante deixou o vôlei de praia para tentar vaga na seleção brasileira, que agora assegurou vaga na Olimpíada de Atenas/2004. Bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta/96, ela será observada pelo técnico José Roberto Guimarães, que comanda o time do Brasil e a Finasa/Osasco.