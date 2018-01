Leila está de volta ao vôlei de praia Leila está de volta ao vôlei de praia. Depois da primeira tentativa, de julho de 2001 ao final de 2003, ela teve mais um período nas quadras - foi vice-campeã da última Superliga, pelo Rexona - e agora garante que irá jogar definitivamente nas areias. Nas quadras, Leila defendeu a seleção brasileira por muitos anos, tendo conquistado duas medalhas olímpicas de bronze, em Atlanta/96 e Sydney/2000. Na praia, no período de dois anos, teve como parceiras Sandra Pires e Mônica Rodrigues. Agora, irá se juntar a Ana Paula, outra que veio do vôlei indoor. Em seu primeiro treino nas areias, nesta quinta-feira, no Rio, Leila revelou que ainda não tem data para estrear nas competições. Antes, irá passar por um período de adaptação - enquanto isso, Ana Paula continua ao lado de Shaylyn. ?Preferimos não estipular nenhuma data. Quero jogar quando estiver bem preparada. Desta vez, eu cortei definitivamente o cordão umbilical com a quadra?, contou Leila. ?Conheço a Leila desde que tínhamos 15 anos. Moramos juntas, comemoramos, choramos e até brigamos. Hoje, que cheguei na minha maturidade no vôlei de praia, acredito que é o momento certo de nos unirmos novamente?, disse Ana Paula. E a grande meta da nova dupla já está bem definida: a Olimpíada de 2008. ?A vida do atleta é movida por objetivos e, sem dúvida, nosso principal objetivo é Pequim?, admitiu Ana Paula, que tem os mesmos 33 anos de Leila.