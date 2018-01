Leila sonha com o ouro olímpico Leila voltou. Aos 32 anos, uma das maiores musas do esporte brasileiro deixou o vôlei de praia para jogar de novo nas quadras. De volta à Seleção, pode ser que não dispute a Copa do Mundo do Japão, em novembro, porque está com o dedinho da mão direita quebrado. Mas outra Olimpíada ela faz questão de jogar - Atenas/2004 seria a quarta. Nesta entrevista ao JT, Leila abriu o coração. Falou de planos, problemas, romances, conspirações... Leia mais no Jornal da Tarde