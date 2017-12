Leila tenta a 1ª vitória na Superliga Pela Superliga Feminina de Vôlei, o Brasil Telecom/Força Olímpica, da musa Leila, tentará amanhã conseguir a sua primeira vitória na competição. Depois de ser derrotado pelo Rexona/Ades por 3 sets a 0 na estréia, o time de Brasília folgou nas duas rodadas seguintes e fará seu primeiro jogo diante de sua torcida. A partida diante do ACF/Campos está marcada para às 20h30 e terá transmissão ao vivo da Sportv. A oposto Leila, bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta/96 e Sydney/2000, jogará pela primeira vez na cidade onde nasceu. "Minha estréia pelo Força Olímpica foi no jogo contra o Rexona. Apesar da derrota, tive uma sensação maravilhosa de estar disputando uma partida oficial depois de dois anos afastada das quadras. Agora chegou o momento de me reencontrar com a torcida brasiliense. Com certeza a emoção será muito grande quando olhar para as arquibancadas e vir meus familiares e amigos de infância torcendo por mim", disse Leila. A jogadora, que voltou às quadras porque quer integrar a Seleção Brasileira que irá disputar os Jogos Olímpicos de Atenas/2004, afirma: "Desde o dia em que anunciei o meu retorno ao vôlei de quadra as palavras de incentivo não param. Espero corresponder todo esse carinho com muita determinação em quadra."