Leila volta à seleção de vôlei Depois de convencer Fernanda Venturini a retornar à seleção, o técnico Zé Roberto Guimarães conseguiu outro reforço para a equipe feminina do Brasil: Leila está de volta ao vôlei de quadra. A jogadora, que atua no vôlei de praia desde 2001, foi convocada nesta terça-feira, ao lado de outras 15 atletas, para o período de preparação para a disputa da Copa do Mundo, em novembro, no Japão. Além das 12 jogadoras que conquistaram o título sul-americano no último domingo, e de Leila, a líbero Arlene e a oposto Elisângela se apresentam quinta-feira, no Rio, para começar os treinos - a outra convocada é Fabiana, que está disputando o Mundial Juvenil na Tailândia. Com relação a Leila, Zé Roberto acha que será difícil aproveitá-la no torneio no Japão. "Ela está voltando ao voleibol de quadra e é claro que a praia mantém o condicionamento físico de qualquer atleta. Mas vamos fazer uma avaliação nesse período, pois sabemos que a Leila corre contra o tempo. E readaptar-se à quadra leva um bom tempo e a Copa do Mundo está aí", afirmou o treinador. Quanto a Elisângela, que ainda se recupera de uma contusão no ombro, Zé Roberto espera pela sua melhora. "Vamos tentar ajudá-la na recuperação. Enquanto isso, ela continua treinando com o grupo", explicou. As outras jogadores do grupo são: Fernanda Venturini e Fofão (levantadoras); Bia e Raquel (opostos); Virna, Érika, Paula e Sassá (pontas); Walewska, Valeskinha e Carol (meios-de-rede); e Fabi (líbero).