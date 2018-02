Leitores acham que Guga deve encerrar a carreira Em pesquisa realizada pelo Portal do Estadão, a maioria dos leitores acha que o tenista brasileiro Gustavo Kuerten deve encerrar sua carreira. No período de 24 horas, desde a tarde de quarta-feira, 1.699 pessoas participaram da enquete e 62,54% delas afirmaram que chegou a hora de Guga se aposentar - 37,46% preferem que ele continue jogando. A atual situação do maior tenista brasileiro de todos os tempos realmente causa apreensão entre torcedores. Após ter passado por duas cirurgias no quadril, Guga não consegue readquirir a velha e boa forma. Nesta semana, Guga adiou mais uma vez a sua volta ao circuito profissional, depois de quase seis meses de afastamento. Sua última competição válida para a ATP foi o US Open, em setembro do ano passado, nos Estados Unidos. A justificativa para não disputar o Torneio de Buenos Aires foi uma contusão no tornozelo direito, problema que já o havia impedido de jogar em Viña Del Mar. Ainda na Argentina, Guga treina duro para participar na semana que vem do Brasil Open, na Costa do Sauípe, na Bahia. Aos 29 anos e otimista confesso, Guga não fala em aposentadoria. Confia no seu retorno às quadras e acha que ainda pode brilhar. Ele acredita na possibilidade de erguer um troféu importante e talvez colocar-se entre os 20 ou 10 primeiros colocados do ranking mundial. Na sua última exibição, na partida de duplas pela Copa Davis, em Ásia, no Peru, o tricampeão de Roland Garros não deixou dúvidas de que ainda tem tênis para ser um dos grandes. Mas, nos últimos anos, ele não consegue reunir condições físicas para isso. Guga deve chegar nesta sexta-feira à Bahia, sonhando com boa participação no torneio diante do público brasileiro. Depois, sua programação prevê uma competição em Acapulco, também em quadra de saibro, e dois eventos em piso rápido: os Masters Series de Indian Wells e de Miami - já foi vice-campeão em ambos.