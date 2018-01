Lemes de Souza ganha Derby em Santo Amaro O cavaleiro Marcelo Lemes de Souza, com MC Wembley da Lagoa, foi o vencedor do Derby Santo Amaro Nissan A prova, de 17 obstáculos com altura máxima de 1,50 m,exigiu muito dos cavaleiros. Lemes de Souza, completou o percurso com apenas uma falta em seu percurso, (4 pontos perdidos). Carlos Bier Johannpeter com Megin Fortuna ficou em segundo e André Américo de Miranda, com Salamandra HRB Geisha, foi o terceiro.