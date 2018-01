Lenda do boxe mundial morre aos 99 anos O lendário pugilista alemão Max Schmeling, ex-campeão mundial dos peso pesados, foi sepultado nesta sexta-feira aos 99 anos, informou a fundação que leva o seu nome, em Hamburgo. Segundo a entidade, o ex-lutador faleceu na quarta-feira e foi enterrado somente hoje no cemitério de Hollenstedt, onde vivia. Schmeling - que nasceu no dia 28 de setembro de 1905 em Klein-Luckow, região leste da Alemanha - é considerado um dos maiores esportistas alemães em todos os tempos. Sua carreira profissional começou em 1923 e sete anos depois transformou-se no primeiro pugilista alemão a conquistar um título mundial dos pesados com a vitória sobre o norte-americano Joe Sharkey em Nova York. O alemão ganhou notoriedade mundial, no entanto, em 1936 após o primeiro dos dois combates contra o norte-americano Joe Louis, então conhecido por sua fama de imbatível. No combate, realizado no dia 19 de junho, Schmeling surpreendeu o mundo ao vencer por nocaute no 12º assalto. A vitória sobre Joe Louis - um negro - foi amplamente utilizada pela propaganda nazista para sustentar a teoria da supremacia racial proposta por Adolph Hitler. Schmeling, no entanto, resistiu. Chegou mesmo a se posicionar contra doutrina nazista, acolhendo judeus perseguidos. A atitude do lutador repercutiu de forma extremamente positiva nos Estados Unidos, ao ponto de o estado de Nevada reservar o dia 6 de dezembro como o ?Dia Max Schmeling?, por sua corajosa luta contra o racismo. Os dois pugilistas voltaram a se enfrentar dois anos depois, mas desta vez Louis venceu. Schmeling - que disputou 70 lutas como profissional, com 56 vitórias - e manteve o cinturão de campeão mundial de 1930 a 21 de junho de 1932, quando perdeu por pontos para Sharkey. A última vez que subiu ao ringue foi em 1948, quando acabou derrotado pelo compatriota Richard Vogts por pontos. Depois de encerrada a carreira, Schmeling se transformou num bem- sucedido homem de negócios. Tornou-se representante de vendas da Coca-Cola na Alemanha e fez fortuna. Sua relação com Louis não se limitou à disputas esportivas. Ao contrário. Se prolongou para depois da aposentadoria dos dois. O alemão chegou a ajudar economicamente Joe Louis no final da vida do norte-americano.