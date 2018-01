Vincenzo Nibali trapaceia e é expulso da Volta da Espanha

Uma das lendas do ciclismo mundial, sendo apenas um dos seis a ter títulos nas três principais competições de estrada do mundo - Volta da Espanha (2010), Giro D´Itália (2013) e Volta da França (2014) -, o italiano Vincenzo Nibali, de 30 anos, foi expulso neste domingo da edição deste ano da Volta da Espanha por causa de uma trapaça. Durante a segunda etapa, entre Alhaurín de la Torre e Caminito del Rey, na região de Andaluzía, o ciclista pegou uma carona ao se agarrar no carro de apoio de sua equipe, a Astana, para se desgarrar do pelotão de frente.

O movimento foi flagrado por um helicóptero da TV que faz a transmissão da prova. A decisão de expulsar o italiano foi tomada pela direção da prova após analisar as imagens e escutar os envolvidos na polêmica. Ciente do ato ilegal, a equipe pediu uma punição mais branda, como a penalização em 10 minutos, mas não foi atendida.

"As imagens são muito claras. Nibali se agarra ao carro e é levado por uma centena de metros. Lamentamos a decisão, mas o regulamento é muito claro neste aspecto", afirmou Bruno Valcic, presidente do colégio de comissários da Volta da Espanha.