Lenda do Ironman chega ao Brasil Já chegou ao Brasil o alemão Lothar Leder, o primeiro homem a completar uma prova de ironman (3,8 km de natação, 180 de ciclismo e 42 de corrida) em menos de oito horas ? no circuito mundial, somente oito atletas conseguiram essa façanha. Leder desembarcou em Florianópolis (SC) para o Ironman Brasil, nesta sexta-feira, às 8 horas. A competição é a única seletiva da América Latina para a final do Circuito Mundial de Ironman, em outubro, no Havaí. O alemão disputará a prova pela primeira vez e acha que pode quebrar o recorde de 8h11min10, do argentino Eduardo Sturla, campeão de 2001, que também competirá. Outros destaques: Fernanda Keller, Alexandre Manzan (BRA) e Oscar Galindez (ARG).