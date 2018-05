Lenda dos esportes radicais, Dave Mirra é encontrado morto

Dave Mirra, considerado uma lenda do ciclismo BMX e um ícone do mundo dos esportes radicais, foi encontrado morto com um tiro na cabeça na noite da última quinta-feira, em Greenville, nos Estados Unidos, dentro de sua camionete. A polícia local investiga o caso, e admitiu que trabalha com a suspeita de que o astro norte-americano de 41 anos de idade tenha se suicidado.

Ainda de acordo com as autoridades, Mirra estava nesta região do estado da Carolina do Norte para visitar amigos. Piloto do Global Ralicross com a Subaru e a Mini, ele também competiu no Mundial de Ralicross da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e vinha trabalhando como um dos apresentadores do programa "Real World/Road Rules Challenge", da MTV dos Estados Unidos.

O prefeito de Greenville, Allen Thomas, lamentou a morte de Mirra e lembrou de como o astro era uma referência para os praticantes de esportes radicais. "Ele era um grande amigo e um maravilhoso ser humano, que tocou nossas vidas e de tantos por causa de seu dom. Ele chamava Greenville de lar e era um ótimo cara, que falava com as crianças na rua sobre bicicletas, já que ele era mundialmente conhecido. Uma vida tão jovem, com muito a oferecer e tirada tão cedo", afirmou.

Consagrado ciclista na categoria BMX, Mirra foi um dos mais premiados atletas da história do X-Games, no qual conquistou medalhas em todos anos que disputou o evento entre 1995 e 2008, sendo que 14 delas foram de ouro. O seu recorde de 24 medalhas ao total só foi ser quebrado em 2013, pelo brasileiro Bob Burnquist.

Para se ter uma ideia da sua importância para o mundo dos esportes radicais, ele cedeu o seu nome para dois jogos de videogame, assim como já aconteceu com Tony Hawk, ex-skatista que é outro ícone dos esportes radicais e reverenciou Mirra por meio de uma postagem em sua página no Facebook. "Adeus, Dave Mirra, pioneiro, ícone e lenda. Obrigado por suas lembranças, estamos de coração partido. Para todos aqueles que lutam de forma privada: por favor, busquem ajuda. Vocês não estão sozinhos", escreveu. Mirra deixa a esposa e dois filhos.