Lennox Lewis ameaça aposentar as luvas O pugilista Lennox Lewis, campeão do Conselho Mundial de Boxe (CMB), confirmou nesta quinta-feira que não vai subir mais ao ringue em 2003 e que a revanche diante do ucraniano Valeri Klitschko, prevista para 6 de dezembro, está cancelada. Pior: o lutador inglês ameaça aposentar as luvas aos 38 anos. ?Lennox não voltará a lutar antes do fim do ano e seguramente nunca mais depois disso?, garantiu o treinador Emmanuel Steward, em entrevista ao jornal inglês Daily Express. ?Ele possui o título e é campeão mundial indiscutível. Não tem que demonstrar mais nada?, finalizou.