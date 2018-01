Lennox Lewis descarta volta aos ringues Lennox Lewis descartou nesta segunda-feira uma volta aos ringues, apesar da possibilidade de ganhar US$ 39,5 milhões para enfrentar o ucraniano Vitali Klitschko pelo título dos pesos pesados no Conselho Mundial de Boxe. O britânico de 39 anos se aposentou no ano passado, ainda como campeão mundial. ?Lutei profissionalmente por muitos anos e o esporte ainda me atrai, mas não voltarei aos ringues?, garantiu Lennox Lewis, que anunciou sua aposentadoria em fevereiro de 2004. Sua última luta foi justamente contra Vitali Klitschko, em junho de 2003, quando o britânico venceu por nocaute técnico no 6º assalto. ?Quero reiterar o que eu disse quando eu encerrei minha carreira, em fevereiro de 2004, que eu era feliz por deixar o esporte quando quis e que sou um dos poucos campeões dos pesos pesados na história a se aposentar no topo?, disse Lennox Lewis, que foi o terceiro pugilista dos pesos pesados a parar de lutar quando era o campeão - os outros foram os norte-americanos Gene Tunney e Rocky Marciano.