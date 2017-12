Lennox Lewis faz Tyson cancelar luta O inglês Lennox Lewis, campeão peso pesado pelo Conselho Mundial de Boxe (CMB) e Federação Internacional de Boxe (FIB), conseguiu fazer Mike Tyson cancelar a luta contra Ray Mercer, em janeiro. No começo da semana, Lewis entrou com uma ação na Justiça de Nova York exigindo que Tyson fosse destituído da condição de primeiro desafiante do CMB se não abrisse mão de enfrentar Mercer. O inglês não quer que nada atrapalhe a realização de sua luta com Tyson, dia 6 de abril, cuja bolsa pode chegar a US$ 50 milhões.