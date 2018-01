Lennox Lewis mantém título dos pesados O pugilista britânico Lennox Lewis manteve o cinturão dos pesos pesados pelo Conselho Mundial de Boxe (CMB) ao vencer na noite deste sábado, em Los Angeles, o ucraniano Vitali Klitschko, por nocaute técnico no sexto assalto. O ucraniano reclamou que as feridas no olho esquerdo que lhe custaram o nocaute técnico foi resultado das cabeçadas dadas por Lewis. A derrota deixou o currículo de Klitschko com 32 vitórias e duas derrotas. Foi a segunda vez que Lewis, de 37 anos, defendeu o título da CMB após conquistá-lo em novembro de 2001, diante do norte-americano Hasim Rahman. Com a vitória, o britânico tem agora 41 vitória (32 por nocaute), duas derrotas e um empate.