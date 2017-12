Lennox Lewis oficializa aposentadoria A decisão era esperada e não chegou a surpreender o mundo do boxe. Embora no auge da carreira, o campeão mundial dos pesados, Lennox Lewis, anunciou nesta sexta-feira a aponsentadoria. Com gestos de dignidade e agradecimento à família e a amigos que o ajudaram a chegar ao topo no ofício, o pugilista britânico de 38 anos revelou que a vitória sobre Vitaly Klitschco, por nocaute técnico no dia 21 de junho de 2003, foi seu último combate. Lennox Lewis é o terceiro peso pesado na história do boxe, incluindo os norte-americanos Gene Tunney e Rocky Marciano, a abandonar os ringues como campeão mundial. Tunney encerrou atividades em 1928 e o invicto Marciano parou em 1956. "Não é fácil chegar a campeão dos pesados. O mais difícil é manter-se no topo", disse o pugilista em Londres. "Uma das razões pelas quais estou me retirando é o profundo respeito que tenho pelo boxe. É tempo de os mais jovens terem sua oportunidade." Em carreira profissional de 14 anos, Lennox Lewis perdeu apenas duas das 44 lutas que fez, para Oliver McCall e Hasim Rahman - venceu 32 por nocaute. Antes disso, conquistou a medalha de ouro na Olimpíada de Seul, em 1988, representando o Canadá - nasceu em Londres, mas se mudou com a mãe para o país quando tinha nove anos. O primeiro título mundial, do Conselho Mundial de Boxe, foi ganho sem lutar em 1992, quando o então campeão Roddick Bowe jogou o cinturão em um cesto de lixo. Perdeu a coroa dois anos depois, nocauteado pelo americano Oliver McCall, no segundo assalto, em Wembley. Em 1999 tornou-se novamente campeão ao vencer por pontos Evander Holyfield. Em 2002, em Memphis, nocauteou Mike Tyson no oitavo assalto. Antes de encerrar a entrevista, Lewis homenageou a mãe, Violet, que ansiava desde muito por ver o filho longe do boxe. "Te amo, sacrificou a tua vida para tornar a minha melhor", disse o pugilista. No fim, anunciou o casamento. A futura esposa, coincidência, também se chama Violet.