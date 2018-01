Lennox Lewis põe em jogo cinturão Cheio de confiança, o inglês Lennox Lewis sobe neste sábado ao ringue do Staples Center, em Los Angeles, às 22 horas (de Brasília), certo de que poderá nocautear o ucraniano Vitali Klitschko até o quinto assalto. Lewis, de 37 anos, põe em jogo o cinturão dos pesados do Conselho Mundial de Boxe, que recuperou em novembro de 2001, em uma revanche contra o norte-americano Hasim Rahman. Como ocorre neste sábado com Klitschko, Lewis também subestimara o rival na primeira luta. Na ocasião, o inglês disse que estava muito pesado. Por coincidência, a história se repete. Na pesagem para a luta deste sábado, Lewis registrou 116 quilos. Klitschko, um pugilista técnico, de boa pegada e disposto a aproveitar a maior chance de sua vida, 112,5. O ucraniano só vai enfrentar o inglês por mero acaso. O rival de Lewis seria o canadense Kirk Johnson, que se machucou. Para não perder dinheiro, os organizadores decidiram escalar Klitschko. "Vou mostrar ao mundo que posso me adaptar a qualquer adversário, por menos tempo que tenha", disse Lewis. "Sempre sonhei em lutar com Lewis e não vou decepcionar", declarou Klitschko. "Conheço suas fraquezas e Lewis vai se surpreender quando vir o que sei dele."