Lennox x Tyson: acordo próximo Está perto de ser fechado o acordo para aquela que deve ser a mais milionária luta do boxe nos últimos tempos. O inglês Lennox Lewis e o norte-americano Mike Tyson devem enfrentar-se no ano que vem em um combate que vai render pelo menos US$ 20 milhões de bolsa para cada lutador. Uma data já está sendo estudada para o combate: 8 de abril de 2002. Mas Tyson quer mais tempo para preparar-se para a luta, a primeira contra um bom adversário desde o histórico combate com Evander Holyfield, em 1997, que terminou com Tyson arrancando um naco da orelha de seu adversário com uma mordida, sendo desclassificado e suspenso por um ano. Leia mais no Jornal da Tarde