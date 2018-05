Leonardo de Deus é o melhor na abertura do Brasileiro de Natação

O Campeonato Brasileiro Sênior de Natação começou nesta quarta-feira, em Palhoça (SC), na piscina da Unisul, em um cenário indefinição sobre o futuro da modalidade. A competição é classificatória para o Mundial de Esportes Aquáticos do ano que vem, em Budapeste (Hungria), mas não há índices mínimos a serem estipulados.

Sem perspectivas de ter um patrocinador master no ano que vem, uma vez que deverá perder o patrocínio dos Correios, que vence no fim do mês, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) definiu que vai levar só oito nadadores ao Mundial. E os escolherá a partir dos melhores índices técnicos em provas olímpicas entre o Brasileiro Sênior/Torneio Open e o Maria Lenk do ano que vem.

Esses índices são numerais, de 0 a 100, constantes em uma tabela universal da Federação Internacional de Natação (Fina). Assim, é necessário conferir a planilha para identificar quem foi bem ou quem foi mal na briga por vagas na Mundial.

Na manhã desta quarta-feira, o melhor foi Leonardo de Deus, que fez 845 pontos como índice técnico ao vencer os 200m costas. Ele volta a nadar à tarde, na prova que define o campeão do Torneio Open.

De forma geral, o melhor índice foi de Henrique Martins, 867 nos 50m borboleta, mas essa prova não é olímpica. Entre as mulheres, as melhores foram Gabriela Albuquerque e Natália de Luccas, do Corinthians, campeã e vice nos 200m costas. Daynara de Paula levou a melhor sobre Etiene Medeiros nos 50m borboleta.